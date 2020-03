Genova – Il farmaco sperimentale per curare il coronavirus e proveniente dagli Stati Uniti è arrivato questo pomeriggio all’ospedale San Martino ma non potrà essere utilizzato subito poiché il paziente cui era destinato, una delle donne ricoverate, è deceduto.

In casi come questi, è un comitato scientifico ad autorizzarne l’uso su singoli specifici pazienti di cui deve essere noto tutto l’iter medico.

Il farmaco non andrà perduto e verrà destinato ad un altro paziente ma occorre aspettare le autorizzazioni necessarie.