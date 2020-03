Genova – I fondi stanziati dalla Regione Liguria per il bonus famiglia per contribuire alle spese extra sostenute per il blocco delle scuole non saranno sufficienti per tutte le famiglie che ne faranno richiesta.

Lo ha ammesso oggi l’assessore regionale e vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale che ha confermato lo stanziamento di 800mila euro che verranno distribuiti a seguito delle domande presentate nei prossimi giorni con la documentazione isee.

Sono previsti 500 euro a famiglia per isee sino a 20mila euro e 300 per le famiglie con isee sino a 50mila euro.

Un provvedimento che potrebbe avere altri finanziamenti ma che, per ora, potrà coprire circa 1600 richieste che non sono certamente sufficienti ad accontentare tutte le famiglie della Liguria che potrebbero averne bisogno.

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN LIGURIA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO PER

L’ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI

EDUCATIVI DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER EMERGENZA COVID-19

La Regione Liguria ha approvato la misura “Contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto

dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e

grado per emergenza covid-19” a valere sui fondi regionali per l’importo complessivo di € 748.500,00

La misura è finalizzata a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a € 50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni,

impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e

delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

In connessione con la finalità sopra illustrata, tale misura prevede l’erogazione di un contributo straordinario una

tantum fino a € 500,00 a nucleo familiare, a prescindere dal numero di figli, come prescritto al successivo punto 2.

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, REGIONE LIGURIA INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO

ALLA MISURA

“CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO PER L’ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E

GRADO PER EMERGENZA COVID-19”

secondo le seguenti specificazioni e i seguenti requisiti alla data della domanda:

1. Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori residente in Liguria,

impossibilitati ad accudire direttamente i figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle

scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. Entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei

monogenitoriali) devono essere impegnati in attività lavorativa (o in percorsi di politiche attive del lavoro come

stage, work experience e simili, escludendo la semplice iscrizione ai centri per l’impiego e l’iscrizione a corsi di

formazione sospesi per l’emergenza) e il nucleo deve essere in possesso di un ISEE non superiore a € 50.000,00. I

figli al momento della domanda devono avere un’età inferiore ai 15 anni (la domanda può essere presentata fino

al giorno precedente il compimento del quindicesimo anno) e frequentare la scuola o un servizio educativo per

l’infanzia.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si farà riferimento al cd. ISEE Minorenni (con compilazione

quadri MB2 e FC4 della DSU).

2. Caratteristiche della misura

Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia secondo le indicazioni riportate al punto 4 del presente avviso,

fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

1. € 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 20.000,00 (compresi)

2. € 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 50.000,00 (compresi)

per spese connesse all’impossibilità di accudire direttamente i figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19 (a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo: spese per strumenti informatici per la frequenza a distanza o gli esercizi assegnati a casa, spese per

l’assistenza domiciliare, spese di trasporto e logistiche, etc.).

Il contributo per l’ultimo nucleo in graduatoria potrà essere riparametrato sulla base delle risorse disponibili.

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere presenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

La gestione della misura è affidata dalla Regione a FI.L.S.E. S.p.A., che agisce per conto della Regione sia la fase di

gestione delle domande che di erogazione del contributo alle famiglie.

3. Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on line,

accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it,

compilata in ogni sua parte e inoltrata, successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura

informatica di invio telematico.

Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non

verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

La documentazione relativa alla domanda nonché la domanda stessa, allegata in formato elettronico, dovrà essere

completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come

meglio specificato durante la fase di compilazione).

Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la seguente mail:

tachella@filse.it.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 16/03/2020 fino al 16/04/2020.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica

Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. sopraindicato.

4. Assegnazione ed erogazione del Contributo

Alla chiusura del presente avviso, verificati la correttezza della domanda e il possesso dei requisiti previsti, FI.L.S.E.

S.p.A. redigerà una graduatoria unica sulla base del valore ISEE ed assegnerà il beneficio fino ad esaurimento dei

fondi disponibili. A parità di valore ISEE sarà valutato l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo verrà erogato direttamente ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria,

esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato al beneficiario indicato nella domanda di

agevolazione.

5. Norme finali e informazioni

Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo insindacabile

giudizio, di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non ricorrano i presupposti normativi o la

disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di

inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia

prodotto documenti risultanti non veritieri.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e Economia Sociale

Tel. 010/8403362

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, conferiti a FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito

denominata FI.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea sia

elettronica per le finalità di seguito elencate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 –

16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate

alla protezione dei dati.

La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data

Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il

Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati

dell’Interessato ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in

materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,

nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento,

utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell’art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016 per

tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa

e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di partecipazione, per l’esclusione dalla procedura medesima e saranno utilizzati per

l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e

valutazione dell’intervento stesso.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e

confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati

personali.

A. Dati personali

Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. Fiscale, attestazione di ISEE)

è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la

riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie

coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

erogazione del contributo di cui alla misura “Contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di

sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni

ordine e grado per emergenza covid-19” ai nuclei familiari che presentano i requisiti di cui al punto 1 del presente

avviso pubblico, nei limiti delle risorse a disposizione.

Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero

cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.

B. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio di

comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e

valutazione dell’intervento stesso; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo

all’impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere

comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o

prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare

l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

C. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di

quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del

Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o

tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei

relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno

trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del

regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di

condanne penali nonché di procedimenti penali in corsi di cui al D.P.R. 14/1172002 n. 313 e ss. Mm. E ii. (“Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carchi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati oltre a

quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel rispetto dei principi di cui all’art.10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche

tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte

cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

D. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di

destinatari:

a. FI.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del trattamento

dei dati personali.

b. B. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova, Telefono:

010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it in

qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione e manutenzione del sistema informativo;

c. Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati incaricati della

gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli obblighi

contrattuali con gli interessati.

E. Trasferimento dei Dati all’estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di

Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che

Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei serve all’interno dell’Unione Europea

e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli arrt. 44 ss.

Del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario –accordi che garantiscano un

livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti

di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo

riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

 Finalità del trattamento

 Categorie di dati personali trattati

 Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali

 Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per

determinare tale periodo.

 Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

 L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato

 L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o

organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta l’interessato ha il diritto di

 Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti

dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e ha diritto di opporsi, in

tutto o in parte per motivi legittimi;

 Revocare il proprio consenso, qualora previsto;

 Proporre un reclamo all’autorità di controllo

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma,

trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: politichesociali@regione.liguria.it;

rpd@regione.liguria.it; o a mezzo PEC a: protocollo@pec.regione.liguria.it; sanita@cert.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare

complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo

dell’attesa entro un mese dalla richiesta.

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la

cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a

ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibili o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della

revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente

infondata, eccessive o ripetitive.

I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

 Archiviazione storica

 Statistiche

 Sito internet www.filse.it secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione e

Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

Modifiche alla presente informativa

La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente questa

informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.