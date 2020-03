Alassio – Notte movimentata per i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio, che sono stati sollecitati ad intervenire all’interno del bus di linea Albenga – Alassio, nel centro di Alassio, dove era scoppiata una discussione fra alcuni giovani molto agitati e pronti a scatenare una rissa.

Mentre cercavano di riportare la calma, inducendo i giovani alla ragione e garantire il regolare svolgimento del servizio, all’improvviso, senza una valida ragione, sono stati aggrediti furiosamente da un altro passeggero, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che si è scagliato contro i carabinieri della radiomobile, colpendoli con un calcio, minacciandoli di morte e opponendo resistenza al controllo.

Attimi di tensione fra gli altri passeggeri, subito superata con l’immediato arresto del giovane di 23 anni , ingauno, che è stato subito condotto in caserma ad Alassio per gli adempimenti procedurali. E’ accusato di violenza, resistenza, violenza a pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio; stamattina comparirà davanti al magistrato a Savona per la convalida. Poco dopo l’intervento dei Carabinieri, il bus ha ripreso la sua corsa e fra i passeggeri è ritornata la calma.