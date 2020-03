Genova – E’ inutile chiudere le scuole per poi assistere ad assembramenti di persone come avvenuto oggi sulla spiaggia di Boccadasse. Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti tuona contro le persone che oggi hanno approfittato della bella giornata per accalcarsi su spiagge, parchi e giardini in barba alle più elementari regole del buon senso.

Boccadasse ma anche corso Italia e parchi di Nervi o, ancora, la stessa passeggiata di Nervi.

I luoghi affollati della Liguria sono moltissimi in ogni provincia e ogni assembramento può aver dato origine a scambi di virus che potrebbero avere effetti devastanti sul picco dei casi di coronavirus.

Non si chiede di restare chiusi in casa – spiegano gli operatori sanitari – ma di evitare con cura i luoghi affollati e dove la concentrazione di persone è altissima.

“Non mandiamo i bambini a scuola e poi li vediamo giocare in gruppo sulla spiaggia e con persone che magari nemmeno conoscono – è stato detto nel punto stampa in Regione o, peggio che sono arrivate in Liguria prima dell’ordinanza che chiude la Lombardia e 14 province italiane in Piemonte, in Emilia Romagna e in Veneto