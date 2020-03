Genova – Ha visto un telefono cellulare lasciato “incustodito” su un muretto da un gruppo d giovani che stava giocando a pallone in piazzale kennedy e lo ha afferrato fuggendo via nonostante lo stato di alterazione alcolica.

Nei guai una donna di 35 anni, cittadina italiana, accusata di rapina impropria.

La donna, in stato di alterazione alcolica, si è avvicinata al muretto dove un gruppo di ragazzi intenti a giocare a pallone avevano lasciato i propri effetti personali. Colta in fallo mentre afferrava un telefono cellulare, è scappata via inseguita però dal giovane proprietario dello smartphone.

Raggiunta in Corso Italia, lo ha aggredito e minacciato di morte, ma il tempestivo intervento delle volanti dell’U.P.G. ha permesso di arrestare la 35enne che sarà processata, questa mattina, per direttissima.