Genova – I mercati rionali al coperto continueranno la propria attività con orari ben definiti.

La rete dei Mercati Rionali Coperti di Genova, infatti, manterrà attivo il servizio per garantire l’approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi nei quartieri.

Per rispettare al meglio le prescrizioni indicate dal decreto di Governo emesso ieri, l’Assessorato al Commercio ha concordato con gli operatori alcune modifiche relative all’accesso e agli orari di apertura.

“Per evitare la possibilità di assembramenti – sostiene l’Assessore al Commercio Bordilli- abbiamo voluto introdurre, nei mercati solitamente più affollati (Orientale, Terralba e Scio), un servizio di vigilanza presso gli accessi. Ringrazio tutti gli operatori dei mercati per il servizio che stanno offrendo ai cittadini in questo particolare momento e la Feseo Ascom per la collaborazione”.

Varia anche l’orario di apertura del Mercato del Ferro di Sestri Ponente, che resterà aperto fino alle ore 14 e chiuderà nel pomeriggio.

Le attività di somministrazione e di commercio non alimentare – fiori e piante – resteranno chiuse fino al 25 marzo 2020 salvo nuove disposizioni al riguardo.

Ecco di seguito l’elenco dei principali mercati con i rispettivi orari di apertura.

Mercato Certosa – Via Certosa 7,30-13,00 16,00-19,00

Mercato Corradi – Sestri Ponente 8,00-13,30 16,00-19,30

Mercato Di Negro – P.za Di Negro 8,00-1300 16,00-19,30

Mercato Del Ferro – Sestri Ponente 7,30-14,00

Mercato Foce/PAM – Via della Libertà 8,00 -20,00

Mercato Isonzo – Via Isonzo 7,30-13,30 16,00-19,30

Mercato Orientale – Via XX Settembre 8,30-18,30

Mercato Romagnosi – Marassi 7,00-13,00 16,00-19,30

Mercato Pozzo di Giano – P.za Sarzano 8,00-13,00 16,00-19,30

Mercato Scio – P.za Scio/Foce 7,30-13,30 16,00-19,30 ( Ven. e Sab.)