Genova – Parcheggi gratuiti nelle Blu Area della città per favorire il trasferimento in auto delle persone che sono costrette ad andare a lavorare durante il periodo di emergenza del coronavirus.

Il provvedimento è stato preso dopo una serie di incontri tra Comune di Genova e Genova Parcheggi e consentirà a chi si deve spostare per validi e comprovati motivi, di posteggiare gratuitamente nei posteggi abitualmente a pagamento.

“Non deve essere un incentivo a usare l’auto privata – ha spiegato Stefano Balleari, assessore al Traffico del Comune di Genova – ma solo un modo per alleggerire il numero delle persone che viaggiano in bus in condizioni non idonee”.