Continuano ad affluire correnti umide meridionali, che determineranno cieli coperti e piovaschi sparsi soprattutto nella giornata di domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 marzo 2020

Per l’intera giornata cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, a parte qualche timida schiarita sull’estremo Imperiese e sulle Alpi Liguri. Deboli piovaschi interesseranno il settore centro-orientale fino a metà/tardo pomeriggio, poi esaurimento dei fenomeni e graduale attenuazione della nuvolosità.

Venti deboli o moderati in prevalenza da sud-est fino a metà pomeriggio, poi graduale rotazione a nord a partire da ponente.

Mare mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento

Costa: min +8/12°C, max: +13/15°C.

Interno: min 2/+6°C, max: +8/13°C

Sabato 14 marzo 2020

Deboli precipitazioni interesseranno l’entroterra del centro-levante fino al primo pomeriggio, asciutto altrove con anche delle schiarite lato costa.

Venti deboli o moderati da nord fino al primo pomeriggio, poi rinforzo della ventilazione fino a forte in particolare sul centro-ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature: in calo.

Domenica 15 marzo 2020

Nuvolosità diffusa nell’entroterra del centro-ponente, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti moderati settentrionali. Mare poco mosso sotto-costa e mosso o molto mosso al largo.