Genova – Cinque decessi nelle ultime ore, 326 i casi positivi con un aumento di 65 unità in 24 ore e quasi 1300 persone in isolamento con la sorveglianza attiva.

Non sembra rallentare il contagio da coronavirus in Liguria nonostante divieti e chiusure forzate di negozi ed attività.

Preoccupa il forte aumento dei decessi, 5 nelle ultime 24 ore e ben 19 dall’inizio dell’emergenza.

Numeri che però sembrano “gonfiati” dalla presenza di numerosi casi provenienti dalle zone più colpite del nord Italia e che potrebbero, di fatto, aver esportato il coronavirus nella nostra regione.

Ben 170 le persone ricoverate in ospedale mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio.

Positivi- 326 totali (+ 65 rispetto a ieri)

Di questi, 170 ospedalizzati, di cui 54 in Terapia intensiva (+ 65 rispetto a ieri, + 16 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

Asl 1: 18 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 36 (di cui 8 in Terapia intensiva)

San Martino: 51 (di cui 24 in Terapia intensiva)

Evangelico: 18 (di cui 8 in Terapia intensiva)

Galliera: 21 (di cui 5 in Terapia intensiva)

Asl 4: 1

Asl 5: 25 (di cui 7 in terapia intensiva)

Al domicilio: 156

Sorveglianza attiva: totale 1.289 persone in Liguria (+165 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 175

Asl 2 – 343

Asl 3 – 184

Asl 4 – 238

Asl 5 – 349