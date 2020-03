Genova – Sono cinquanta le vittime di Covid-19 in Liguria dall’inizio dell’epidemia a oggi.

I contagiati, invece, hanno superato quota 600, attestandosi a 617.

Un numero in incremento che fa segnare 93 casi in più rispetto alla giornata di ieri, domenica 15 marzo.

Numeri alti che ancora non fanno segnare un’inversione di tendenza nella curva dei contagi ma, come ha più volte ribadito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, potranno far segnare un’inversione di tendenza entro la fine della settimana.

Attualmente, le persone positive sono 617, di cui 328 persone ospedalizzate, 9 in più di ieri.

Di queste, 73 si trovano in terapia intensiva, con un incremento di sette persone rispetto alla giornata di ieri.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 – 39 (8 in Terapia Intensiva)

Asl 2 – 89 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano/Galino Pontedecimo -3

Asl 3 – Villa Scassi – 17

Asl 3 – Micone di Sestri Ponente – 1

Asl 4 – 13 (4 in Terapia Intensiva)

Asl 5 – 33 (10 in Terapia Intensiva)

San Martino – 85 (24 in Terapia Intensiva)

Galliera – 30 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 38 (8 in Terapia Intensiva)

A domicilio sono seguite 247 persone, 75 in più rispetto a ieri.

Clinicamente guarite ma positive e a casa sono 42, 9 in più rispetto a ieri.

A oggi le persone decedute sono complessivamente 50.

Persone in soerveglianza attiva sono 1635 totali, di cui:

Asl 1 282

Asl 2 316

Asl 3 273

Asl 4 358

Asl 5 406