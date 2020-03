Genova – Potenziamento degli esami con il tampone attraverso l’attivazione di nuovi laboratori.

La novità, importante, è stata annunciata oggi dalla Regione Liguria a seguito delle richieste dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di aumentare gli esami per verificare il reale numero dei contagi.

Anche la Regione Liguria si allinea quindi alle decisioni varate dal governatore del Veneto Zaia che ha deciso di aumentare al massimo il numero dei test per avere un quadro più completo della situazione.

“La curva di aumento dei casi è ancora molto ripida – ha spiegato il governatore della Liguria Giovanni Toti – ma ci aspettiamo che entro qualche giorni la curva presenti qualche segno evidente di una leggera modifica della tendenza che ci faccia supporre che c’è un cambiamento della tendenza”.

La prossima settimana entrerà in funzione anche la nave ospedale attraccata alla Stazione Marittima come pure il punto di ricovero della ex scuola di polizia

notizie in aggiornamento

I dati:

E’ di 713 casi positivi e di 60 persone decedute il bilancio del coronavirus in Liguria.

I casi di positività al virus sono aumentati di 96 unità rispetto alla giornata di ieri.

Di questi, 329 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio mentre 403 sono stati ospedalizzati.

Numeri in forte aumento rispetto alla giornata precedente con un più 75 per i positivi a domicilio e più 73 tra gli ospedalizzati.

Sono, invece, 85 le persone che si trovano in Terapia Intensiva.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl1 = 46 (8 UTI)

Asl2 = 60 (13 UTI)

Asl3 Colletta / Gallino = 6

Asl3 Villa Scassi = 37 (8 UTI)

Asl3 Micone = 1

Asl4 = 18 (4 UTI)

Asl5 = 39 (10 UTI)

San Martino = 105 (24 UTI)

Galliera = 41 (10 UTI)

Evangelico = 48 (8 UTI)

Oggi una bambina positiva al Covid-19 è stata trasferita dalla Asl 4 al pediatrico Gaslini. Sta bene anche se presenta tosse.

I clinicamente guariti, anche se rimangono positivi e sono a casa, sono 54, 12 in più rispetto a ieri.

Sale invece il numero dei morti con 60 vittime, dieci solo nella giornata odierna.

Le persone in sorveglianza attiva sono 1706, così suddivise:

Asl1 = 292

Asl2 = 325

Asl3 = 287

Asl4 = 352