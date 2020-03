Genova – Non sarà una nave da crociera della Msc ma il traghetto “Splendid” della GNV ad essere trasformato in nave ospedale per il porto di Genova. Nelle ultime ore si fanno più chiari i particolari della vicenda che da più di una settimana “incuriosisce” i genovesi con la decisione della Regione Liguria di creare una sorta di residence galleggiante per i pazienti affetti da coronavirus che non hanno bisogno di essere seguiti in ospedale ma comunque hanno difficoltà a restare da soli a casa e quei pazienti che, superata la malattia, devono restare una decina di giorni in isolamento e necessitano ancora di essere assistiti da personale medico e paramedico.

In un primo tempo si era parlato di una nave da crociera della MSC con migliaia di stanze e questo particolare aveva impensierito i genovesi ma ora la situazione va delineandosi e il numero delle cabine sarà decisamente più ridotto (circa 25) e la nave prescelta dovrebbe essere il traghetto di Grandi Navi Veloci “Splendid”.

La nave attraccherà alla Stazione Marittima e avrà a bordo 6 medici, 15 infermieri specializzati, 12 operatori socio-sanitari (OSS) e 2 assistenti sanitari.

Da definire la questione dei pasti serviti a bordo ma sembra che ad occuparsi del servizio saranno comunque i cuochi di bordo che prepareranno pasti personalizzati su indicazione degli esperti della Asl.