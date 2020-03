Genova – Dopo la chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus, il Teatro Carlo Felice ha deciso di aprire le sue porte in maniera virtuale, iniziando una programmazione in streaming di opere, concerti e balletti. Visto l’entusiasmo con cui sono stati accolti i primi giorni di questa iniziativa, intitolata #musicalmenteinsieme, le trasmissioni proseguiranno a cadenza quotidiana, con comunicazione del palinsesto via social ogni settimana.

Alle ore 20 le opere verranno trasmesse sulle pagine Facebook del teatro Carlo Felice, sul canale Youtube e sul sito dedicato allo streaming del teatro.

Il programma per questa settimana