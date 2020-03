Genova – Sono buone le condizioni della bambina di appena 15 mesi ricoverata da ieri all’ospedale Gaslini dopo essere stata contagiata dal coronavirus.

Si tratta della paziente più piccola dopo il falso allarme per un bimbo di 11 mesi ricoverato e poi risultato negativo al secondo tampone di verifica.

La piccola proviene dalla Asl 4 di Chiavari ed era ricoverata all’ospedale di Lavagna sino a ieri quando il secondo tampone ha dato esito positivo facendo scattare il trasferimento all’ospedale genovese.

Le sue condizioni di salute non sono gravi ma resta sotto stretta sorveglianza dei medici per la possibilità di un peggioramento e per la gravità della malattia contratta in un’età in cui le difese immunitarie non sono ancora sviluppate come quelle di un adulto.