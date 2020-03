Marsiglia – Riprenderanno domani mattina, nel porto di Marsiglia, le operazioni di sbarco dalla nave da crociera Costa Luminosa, della quota di 600 passeggeri che la Francia ha accettato di accogliere e soccorrere in attesa che i singoli Paesi di provenienza organizzino i rimpatri.

Un ritardo sulla tabella di marcia che si trasferirà anche sull’arrivo della nave nel porto di destinazione, a Savona.

In serata sono sbarcati 386 ospiti a Marsiglia, in prevalenza statutitensi, canadesi e francesi.

Domattina scenderanno altri 134 ospiti e poi la nave salperà alla volta dello scalo italiano dove sbarcheranno altri 600 passeggeri.

Un momento molto delicato poiché la Liguria non sarebbe in grado di trovare sistemazione in ospedale per tutti e 600 passeggeri che dovessero risultare positivi al coronavirus e per questo motivo le operazioni sono seguite con la massima attenzione dalle strutture sanitarie della Regione Liguria.