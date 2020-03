Genova – Anziani “lasciati morire” negli ospedali della Liguria perché le strutture non sarebbero in grado di affrontare l’emergenza per “numero” di pazienti e per attrezzature a disposizione.

E’ l’accusa, gravissima, lanciata da un quotidiano on line genovese che pubblica quelle che – secondo la Testata – sarebbero le rivelazioni fatte da medici dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena che hanno chiesto di restare anonimi.

Una denuncia gravissima, che di certo farà aprire una specifica inchiesta della Magistratura che dovrà accertare se, davvero, nelle strutture ospedaliere ci sono persone che vengono deliberatamente “lasciate morire” preferendo dedicare attrezzature e risorse ad altri pazienti, sulla base dell’età anagrafica.

Una “realtà” sempre indirettamente smentita dalla Regione Liguria che ha sempre dichiarato, in tutti i punti stampa quotidiani sull’emergenza che “nessuno verrà lasciato indietro” e che al momento il numero dei casi, sebbene in crescita, non ha mai messo in reale crisi il sistema sanitario regionale.

Secondo l’articolo pubblicato dal quotidiano genovese, due medici dell’ospedale Villa Scassi avrebbero “rivelato” in modo aninimo, una situazione allucinante, fatta di emergenze 24 ore su 24 che avrebbe – la questione è tutta da verificare – comportato quello che, altrove e in particolare in alcuni servizi giornalistici di un TG nazionale Rai, viene definito “codice blu” ovvero la scelta di quali pazienti è necessario “sacrificare” per salvarne altri con più possibilità di sopravvivenza e unicamente per la supposta carenza di attrezzature salvavita.

Una scelta “da ospedale da campo su un fronte di guerra” e che non è mai stata accertata prima d’ora e tantomeno denunciata con tale forza.

Sul caso sarà certamente aperta un’inchiesta della Magistratura che, su denuncia dei cittadini o, come nel caso in essere, su denuncia degli organi di Informazione che riportano notizie di reato, dovrà accertare se davvero, negli ospedali della Liguria si applica il triage di emergenza al livello estremo o se, invece, si tratta di notizie prive di fondamento, magari diffuse in buona fede, che generano un fortissimo allarme sociale e una sofferenza ulteriore nei familiari delle persone ricoverate negli ospedali visto che non è possibile assisterli e tantomeno “proteggerli” da scelte unilaterali da parte dei medici.

Accuse che possono ledere anche il delicato rapporto di fiducia che si deve necessariamente generare tra medico curante e paziente, specie in un momento di estrema emergenza come quello che stiamo vivendo.

Nelle prossime ore è attesa una presa di posizione da parte di Alisa e dei vertici regionali della Sanità ligure. A loro i Cittadini chiedono di chiarire se, davvero, in Liguria e negli ospedali dove si dovrebbero difendere i pazienti, si è costretti a scegliere tra quali persone sopravviveranno e quali, invece, non ce la faranno per carenza di cure mediche disponibili.

La speranza è che l’inchiesta che verrà aperta non confermi un quadro apocalittico presente almeno in un ospedale e che getterebbe una luce sinistra su tante storie di coraggio, di attaccamento al lavoro e di spirito di sacrificio che hanno commosso i Liguri e non solo.