La Spezia – Il sindaco Pierluigi Peracchini proibisce l’attracco nel porto spezzino di Costa Diadema, la nave da crociera di Costa che potrebbe avere a bordo alcuni casi di coronavirus.

Il braccio di ferro tra civica amministrazione e Costa Crociere è partito da diverse ore e visto quanto successo a Savona e Genova, con le navi da crociera che garantivano una sosta breve per poi far scattare l’emergenza sanitaria per casi di coronavirus, il primo cittadino di La Spezia ha deciso di usare il “pugno di ferro” e di vietare l’attracco in città della nave.

“Sto per firmare un’ordinanza per impedire alla nave da crociera Costa Diadema di ormeggiare e sbarcare nel Porto della Spezia – scritto il sindaco Peracchini su Facebook – poichè la nave ha a bordo diversi casi febbrili e molti positivi al coronavirus”.

“Il sistema sanitario della Liguria – ha proseguito Peracchini – è già completamente saturo di lavoro, e non possiamo permetterci di mandarlo al collasso ospitando ulteriori nuovi casi di eccezionale provenienza”.

Peracchini ha inoltre mandato un ultimatum a Costa Crociere:

“Invito formalmente Costa Crociere a non attraccare nella Città della Spezia – ha scritto Peracchini – la cittadinanza è già stata duramente provata dall’emergenza coronavirus e La Spezia ha un sistema sanitario che non reggerebbe l’onda d’urto di nuovi ricoverati”.