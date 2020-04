Genova – Si sono introdotti in un negozio di bombole GPL del centro storico di Genova e hanno portato via un tablet ma i loro movimenti non sono passati inosservati a un residente della zona che ha avvertito le forze dell’ordine e permesso l’arresto dei ladri.

E’ accaduto questa notte in via Prè.

Qui, due cittadini marocchini di 33 e 39 anni, pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, hanno forzato la saracinesca del negozio con un tubo da ponteggio e hanno poi spaccato il vetro della porta d’ingresso.

Un residente della zona lo ha notati e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato; le volanti si sono coordinate in modo da bloccare ogni via di fuga riuscendo ad acciuffare i ladri in via Balbi.

Uno di loro aveva con sé un tablet riconosciuto poi da proprietario dell’esercizio trafugato.

I due ladri sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e nella mattinata odierna sono stati processati per direttissima.