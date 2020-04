Genova – Crescono ancora i contagi e i decessi in Liguria collegati all’emergenza coronavirus. Un dato che potrebbe diventare preoccupante se il numero delle persone che escono di casa nonostante i divieti dovesse aumentare in modo rilevante nel periodo pasquale.

Il 25% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva degli ospedali della Liguria è deceduto ma i tempi di permanenza in ricovero sono più bassi rispetto alla media nazionale e si attesta attorno ai 10 giorni.

I dati della giornata di oggi, 10 aprile 2020

Genova – Sono 4.174 i positivi al Covid-19 in Liguria.

Nelle ultime 24 ore i pazienti positivi al Coronavirus sono stati 104, portando il numero complessivo dei malati a oltre 4100 unità.

2.072 sono i pazienti a domicilio (+78) e 1.227 gli ospedalizzati (-30), di cui 151 in terapia intensiva (UTI, -3)

I positivi clinicamente guariti a casa sono 875, 56 in più rispetto a ieri mentre i guariti non più positivi sono 306, 40 in più rispetto al giorno precedente.

Sale ancora, purtroppo, il numero dei deceduti in Liguria. Nelle ultime 24 ore altre 27 persone hanno perso la vita a causa del Covid, portando le vittime a 709 da inizio emergenza.

I tamponi effettuati sono stati 19.514 (+1.068)

Gli ospedalizzati in Liguria sono così suddivisi:

Asl1 = 189 (22 UTI)

Asl2 = 160 (26 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 189 (21 UTI)

Asl3 Gallino = 5

Asl4 = 60 (9 UTI)

Asl5 = 110 (16 UTI)

San Martino = 309 (39 UTI)

Galliera = 140 (12 UTI)

Evangelico = 62 (6 UTI)

Gaslini = 3

Positivi per provincia:

SV = 532

SP = 496

IM = 777

GE = 2.313

non assegnati = 56

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 3.379

Asl1 = 887

Asl2 = 810

Asl3 = 903

Asl4 = 382

Asl5 = 397