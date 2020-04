Aria calda proveniente dal nord Africa determinerà il transito di velature o nubi alte nei prossimi giorni sulla Liguria, con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria nelle prossime ore:

Giovedì 16 aprile 2020

Velature o nubi alte in transito nell’arco della giornata da ovest verso est con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno in serata.

Venti deboli o moderati tra sud e sud est

Mare a poco mosso a temporaneamente mosso.

Temperature: In aumento le minime, massime in salita nelle zone interne, stazionarie lungo le coste

Costa: min +11/14°C, max: +18/22°C.

Interno: min +3/9°C, max: +19/23°C

Venerdì 17 aprile 2020

Ancora velature o nubi alte alternate ad ampi spazi di cielo sereno su tutta la regione.

Venti deboli o moderati tra sud e sud-est

Mare poco mosso, o al più mosso.

Temperature stazionarie

Sabato 18 aprile 2020

Nubi leggermente più compatte, ma con basso rischio di fenomeni, temperature stazionarie su valori gradevoli.