Genova – Approfittava della possibilità di uscire dal carcere dalle 7 alle 21 per depredare i supermercati rubando generi alimentari. Un detenuto del carcere di Marassi, 28 anni, cittadino egiziano, è stato denunciato dagli agenti del commissariato Cornigliano che lo hanno fermato in via Porta di Vacca con della merce appena rubata.

L’uomo, fermato in centro storico, aveva con sé un paio di forbici e una busta della spesa con all’interno 4 confezioni di gel e 6 confezioni di tonno. Ha ammesso subito di aver rubato la merce, anche se non ricordava più da quale supermercato. Da un controllo con la sala operativa è emerso che il 28enne è sottoposto al regime della semi-detenzione presso il carcere di Marassi con possibilità di uscire dalle 07.00 alle 21.00 e che dall’inizio del mese è già stato denunciato cinque volte per piccoli furti in vari negozi della città.

I poliziotti hanno sequestrato la merce e avvisato il penitenziario che il detenuto sarebbe rientrato in ritardo.