Genova – Ad ora sono 42 i ricoverati in Malattie Infettive, 31 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 22 al Padiglione 10, 63 al Padiglione 12, 17 al 5° piano della palazzina laboratori, 35 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 38 al Maragliano.

Il dottor Gustavino segnala l’attivazione dei corsi pre parto online, attraverso gli ormai ben noti tablet a disposizione del reparto.

La piattaforma utilizzata dalle ostetriche per i corsi di accompagnamento è Jitsimet, consente un collegamento a moduli di 8 persone.

La Pasticceria Valle stamani ha consegnato 3 chili di prodotti al reparto di Malattie Infettive del professor Bassetti.