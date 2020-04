Genova – Medici sul sentiero di guerra contro la Regione Liguria a seguito dell’esclusione della categoria dalla speciale task force della Fase 2 dell’emergenza coronavirus che segue all’esclusione anche dalla task force della Fase 1.

Con una nota stampa, i medici di medicina generale e i pediatri esprimono sorpresa per l’assenza di medici nella task force.

Ecco il testo:

“La Federazione Italiana Medici Pediatri della Liguria (FIMP Liguria) e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della Liguria, rappresentanti la maggioranza dei pediatri di famiglia e dei medici di famiglia hanno preso atto, con rammarico e stupore, del mancato coinvolgimento della pediatria di famiglia e della medicina generale, nella Task Force che il Governatore Toti ha voluto istituire per la gestione della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Una dimenticanza che non ci spieghiamo visto e considerato il comportamento di costante collaborazione e di sinergia che abbiamo portato avanti dall’inizio dell’emergenza nonostante l’esclusione dalla Task Force della Fase 1.

Una dimenticanza che sorprende ancora di più vedendo come le nostre due organizzazioni professionali, FIMP e FIMMG Liguria, insieme all’Ordine dei Medici hanno contribuito alla gestione della cosiddetta emergenza Coronavirus.

Tali dimenticanze non possono non portare FIMP e FIMMG Liguria – impegnate da sempre a difendere la salute dei cittadini con la loro opera territoriale – a sottolineare in maniera marcata quanto prontamente detto dal nostro Ordine professionale: << Una dimenticanza che rischia di portare a commettere lo stesso passo falso della Fase 1: trascurare il Territorio. Ebbene, se questo dovesse accadere, le conseguenze sarebbero ancora peggiori di quelle cui abbiamo assistito nella Fase 1. Oltre a non essere – forse – del tutto chiaro il ruolo degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, infatti, pare non essere nemmeno chiaro che la “partita” della Fase 2 si potrà e dovrà giocare sul Territorio. >>

Tali dimenticanze rappresentano sicuramente una occasione persa ma abbiamo fiducia che ci sia ancora tempo per porre rimedio a questa situazione e chiamare i nostri rappresentanti come parte irrinunciabile della Task Force della Regione.

Inoltre, per tutti i motivi sopra esposti, FIMP Liguria e FIMMG Liguria sono al fianco della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria nelle rimostranze portate nei confronti della Regione Liguria.