Genova – Ancora in calo il numero dei nuovi contagi da coronavirus rispetto al complesso dei test effettuati nelle ultime 24 ore. Non calano invece i decessi che fanno registrare un + 33 nello stesso periodo di tempo.

Secondo i dati del Ministero della Salute e di Alisa, il totale dei test effettuati in Liguria ammonta a 34.186, ben 1179 più di ieri.

Il numero di casi positivi in Liguria è di 4761 con 11 casi in più rispetto a ieri

Ecco i dati suddivisi per provincia:

CASI PER PROVINCIA

SAVONA 718

LA SPEZIA 411

IMPERIA 886

GENOVA 2744

TOTALE 4761

ospedalizzati di cui in Terapia Intensiva

ASL1 163

ASL2 152

Ospedale Policlinico San Martino 249

Ospedale Evangelico 46

Ospedale Galliera 109

Ospedale Gaslini 2

ASL 3 Villa Scassi 151

ASL 3 Gallino 0

ASL3 Micone 0

ASL3 Colletta 0

ASL4 Sestri Levante 52

ASL4 Lavagna 0

ASL5 84

Pazienti al Domicilio in isolamento domiciliare) 2455 (61 meno di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1298(44 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1013 (51 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 208

ASL 2 1121

ASL 3 467

ASL 4 368

ASL 5 446

Liguria 2610