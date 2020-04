Genova – Stare a casa è un disagio sempre più doloroso ma i genovesi “resistono” e il numero delle sanzioni per i cosiddetti “furbetti della passeggiata” sono in diminuzione.

A fronte di 8443 persone controllate, infatti, sono state elevate 225 sanzioni.

Sempre nel fine settimana la polizia locale ha controllato 87 esercizi commerciali trovando irregolare solo uno di loro.

I controlli proseguono anche in settimana e la polizia locale istituisce punti di verifica in diverse zone della città e con possibilità di spostarli ripetutamente proprio per evitare che le segnalazioni possano ridurre l’effetto deterrente.