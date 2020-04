Genova – Poco più di mille mascherine Ffp2 senza marchio Ce sono state sequestrate dai Nas in una farmacia di Marassi.

A darne notizia il Secolo XIX.

I carabinieri dei Nas, infatti, sarebbero intervenuti in una farmacia del quartiere genovese sequestrando in via cautelativa 1.064 mascherine, per un valore commerciale di 8mila euro.

Le mascherine non presenterebbero la marcatura Ce e le indicazioni in lingua italiana.

Per i militari non sarebbero state comunicate le caratteristiche di importazione dei prodotti all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail.

Le contestazioni, in questo caso, non riguarderebbero la farmacia ma l’importatore per la mancanza di comunicazione.