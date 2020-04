Genova – Torna a crescere, seppure lievemente, il numero dei nuovo contagi da coronavirus in Liguria in rapporto ai nuovi esami.

Secondo i dati del bollettino ministeriale e di Alisa, i test effettuati a raggiunto 35.990 casi, 1804 più di ieri.

Stabile, su valori ancora molto alti, il numero dei decessi, segno che l’emergenza è ancora alta in Liguria. In 24 ore sono decedute 32 persone portando a 1020 il bilancio totale dei decessi da inizio emergenza.

Ben 4.811 i casi positivi in Liguria, 50 più di ieri.

Questi i dati provincia per provincia:

SAVONA 748

LA SPEZIA 397

IMPERIA 910

GENOVA 2754

Il numero degli ospedalizzati :

ASL1 155

ASL2 149

Ospedale Policlinico San Martino 207

Ospedale Evangelico 43

Ospedale Galliera 110

Ospedale Gaslini 3

ASL 3 Villa Scassi 146

ASL 3 Gallino 1

ASL3 Micone 0

ASL3 Colletta 0

ASL4 Sestri Levante 49

ASL4 Lavagna 8

ASL5 81

Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2.524 (69 più di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1.335 (37 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1.085 (72 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 191

ASL 2 1129

ASL 3 480

ASL 4 377

ASL 5 281

Liguria 2458