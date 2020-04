Recco (Genova) – Sono 22 le persone sanzionate dagli agenti della Polizia Locale di Recco per l’abbandono dei rifiuti o per la mancata raccolta differenziata.

Durante le quaranta operazioni di controllo del territorio e delle isole ecologiche sono stati sanzionati cittadini di Recco e cittadini residenti in altri comuni per abbandono di rifiuti, mancata raccolta differenziata e conferimento fuori orario.

A incastrare i responsabili degli abbandoni indiscriminati sono state le segnalazioni dei cittadini, della ditta incaricata Idealservice e del personale del Settore Ambiente.

Intensificato l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza soprattutto per monitorare le isole ecologiche nelle frazioni e in prossimità di via San Rocco, in particolare, dove è stato segnalato un aumento di conferimenti non conformi, di abbandono ingombranti e di residui di sfalcio.

Il sistema di telecamere ha permesso di sorprendere un cittadino che aveva abbandonato in via Roma, all’intersezione con via Sperone, sacchi contenenti materiali di risulta.

Per lui è partita subito la denuncia e l’obbligo di rimozione dei rifiuti.

Tra i numerosi interventi si segnalano anche sanzioni per 10 persone non residenti nel comune di Recco per conferimento non conforme in via Vittorio Veneto, via San Rocco e in via Nostra Signora del Fulmine.

Queste zone sembrano essere deputate alla discarica di ingombranti e materiale elettrico da parte di cittadini privi di senso civico.

Qui cinque “furbetti” del conferimento non conforme, residenti a Recco, sono stati individuati e sanzionati dalla Polizia Locale.

Multa anche per il titolare di un esercizio commerciale che non aveva differenziato i rifiuti.