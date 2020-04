Genova – Ultimi preparativi per la cerimonia legata alla sistemazione dell’ultima campata per il nuovo Ponte per Genova e divampano le polemiche tra giornalisti, fotografi e cameraman che seguono l’evento.

Alcune grandi agenzie di stampa come Reuters e AFP hanno abbandonato la postazione riservata alla stampa in polemica con gli organizzatori dell’evento.

Giornalisti e fotografi denunciano il mancato rispetto delle norme di sicurezza per il lavoro.

Nessuna postazione predefinita per operatori e giornalisti e persone costretti a lavorare troppo vicini.

Nelle scorse settimane un operatore Mediaset genovese ha perso la vita per un’infezione da Coronavirus e alcuni altri sono stati contagiati.