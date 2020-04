Imperia – Ancora decessi, in provincia di Imperia, per cause collegate all’infezione da coronavirus-covi19. Nelle ultime 24 ore sono tre i nuovi decessi registrati dalla Asl 1 di Imperia.

Non accenna a calare il numero delle vittime da coronavirus nella zona del ponente ligure dove il numero dei decessi è costante e sempre, purtroppo, molto alto.

Le ultime vittime sono:

– una donna di 83 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo;

– una donna di 87 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo,

– una donna di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo