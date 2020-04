Genova – Sono risultati negativi all’infezione da coronavirus i tamponi e gli esami medici compiuti sulla ragazza di 17 anni deceduta ieri all’ospedale Gaslini per una polmonite interstiziale che aveva fatto inizialmente pensare ad un caso di covid 19.

La giovane, che viveva ad Albenga, era ricoverata all’ospedale di Pietra Ligure da diversi giorni per una brutta forma di infezione polmonare.

L’aggravarsi delle sue condizioni ha convinto i medici al trasferimento nel centro di eccellenza di Genova ma non è stato possibile salvargli la vita neppure con terapie intensive e con l’intubazione per migliorare la respirazione.

Durante il trasporto e all’arrivo al Gaslini sono stati ripetuti gli esami che hanno escluso il contagio da coronavirus.