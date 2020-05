Genova – Cala il numero degli attualmente positivi il Liguria.

I dati diffusi dalla Regione mostrano un decremento di 31 unità per un complessivo di 5.248 casi.

Aumenta, purtroppo, il numero dei deceduti che nelle ultime 24 ore sono stati 14 per un totale complessivo di 1.207.

Scende il numero degli ospedalizzati, oggi 695, 20 in meno di ieri; 67 sono le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto al giorno precedente.

Scendono i numeri anche dei curati a domicilio, 27 in meno per un totale complessivo di 2.856.

I nuovi casi in Liguria sono stati 47 nelle ultime 24 ore per un totale, da inizio emergenza, di 8.357 casi.