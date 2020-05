Genova – Inizia con alcuni disagi e problemi la distribuzione gratuita nelle Farmacie delle mascherine anti coronavirus acquistate dalla Regione Liguria con i fondi delle tasse pagate dai Contribuenti.

Nella zona di La Spezia si segnala l’impossibilità di molte farmacie di collegarsi ai server della ASL e della Regione Liguria per la verifica e registrazione delle consegne e delle tessere sanitarie obbligatorie per ricevere le mascherine.

Disagi segnalati anche nella zona di Genova e sempre per terminali bloccati ma anche per Farmacie che dichiarano di essere sprovviste delle mascherine che dovrebbero già essere state consegnate dalla Regione.

La distribuzione delle mascherine gratuite inizia oggi e dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni per evitare assembramenti davanti alle Farmacie.

Una seconda consegna di 500mila mascherine dovrebbe avvenire lunedì 11 maggio.

Per ritirare la confezione da due mascherine ci si deve presentare in Farmacia con la tessera sanitaria che viene registrata per evitare abusi e “furbetti”.