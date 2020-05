Genova – Inizia oggi, in tutta la Liguria, la distribuzione di mascherine gratuite ai cittadini residenti.

Sarà sufficiente recarsi in Farmacia con la propria tessera sanitaria per poter ritirare una confezione da due mascherine.

La distribuzione di circa un milione di mascherine – proseguirà anche nei prossimi giorni per evitare assembramenti davanti ai punti di distribuzione.

Lunedì 11 maggio ci sarà un secondo rifornimento delle Farmacie con le mascherine acquistate da Regione Liguria con i fondi garantiti dalle tasse dei contribuenti.

Prosegue sino a venerdì 8 maggio la possibilità di segnalare all’indirizzo segnalazionimascherineliguria@gmail.com eventuali irregolarità nella distribuzione nelle cassette delle lettere della prima consegna di mascherine.