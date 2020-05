Genova – Ancora 7 decessi collegati all’infezione da coronavirus in Liguria. Cala il bilancio delle vittime per l’emergenza covid 19 ma resta comunque alto il prezzo pagato dalla nostra regione alla pandemia.

Fortunatamente arrivano segnali incoraggianti come il dato positivo registrato al San Martino di Genova che non registra decessi nelle ultime 24 ore ed è la prima volta da inizio emergenza.

Nessun decesso neppure in provincia di La Spezia e questo dato conferma un trend positivo che lascia ben sperare.

Questi i decessi provincia per provincia:

ASL 1

Si è registrato un decesso, si tratta di una donna di anni 80 ricoverata all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia (non inserito nella segnalazione di ieri).

ASL 2

Si sono registrati 3 decessi, si tratta di:

• donna di 57 anni della Provincia di Savona

• donna di 86 anni della Provincia di Savona

• uomo di 88 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

Si segnala che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di un tampone relativo a una paziente deceduta nei giorni scorsi presso l’Ospedale P.A. Micone, si tratta di donna di 72 anni, con comorbidità deceduta il 3/5/2020 in UTIC

Ospedale Galliera

Si sono registrati due decessi: una donna di anni 86, di Genova, deceduta il 6 maggio presso Malattie Infettive e una donna di anni 78, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino di Genova:

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

ASL 4

Si sono registrati tre decessi, si tratta di:

• un uomo di anni 71, deceduto il 7 maggio presso Reparto Medicina Lavagna e residente a Casarza Ligure

• un uomo di anni 83, deceduto il giorno 7 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Chiavari

• un uomo di anni 68, deceduto il 6 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi