Genova – Mascherine gratuite introvabili nelle farmacie della zona di Marassi. Le segnalazioni arrivano dai social dove la questione si fa sempre più rovente di ora in ora anche perché non esiste un modo per sapere in anticipo se i punti vendita ne sono forniti oppure no.

Molti residenti della zona di Marassi lamentano che le mascherine sono ormai introvabili e che le principali farmacie del quartiere le hanno esaurite da tempo e non avranno altri rifornimenti sino a lunedì 11 maggio quando è prevista la seconda distribuzione delle mascherine che la Regione Liguria ha acquistato con i fondi dei Contribuenti che lo Stato centrale trasferisce.

Farmacie che, in molti casi, non espongono cartelli che avvisano della mancanza di mascherine, costringendo le persone a restare in fila inutilmente.

Disagi che potrebbero essere facilmente superati con una migliore comunicazione e con una App o una pagina Web dove le Autorità responsabili segnalano le Farmacie ancora in possesso di materiale e quelle che, invece, le hanno esaurite.