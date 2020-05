Genova – Un bambino che gioca ai supereroi con la bambola di un’infermiera lasciando nel cestino dei rifiuti Batman e Spider Man.

Questo il disegno che Bansky ha pubblicato sul suo profilo Instagram; un’opera per ringraziare il personale sanitario che sta fronteggiando la pandemia di Covid-19 in tutto il mondo.

“Game Changer” è la didascalia che accompagna l’immagine dove l’infermiera diventa una vera e propria eroina con mascherina, croce rossa e mantello.

Un disegno in bianco e nero che ha suscitato commenti entusiasti tra i suoi follower, sparsi in tutto il mondo e milioni di like in poche ore.

L’opera dell’artista di Bristol rimarrò a Southampton fino a questo autunno, poi sarà battuta all’asta e il ricavato della vendita sarà destinato al servizio sanitario nazionale britannico.