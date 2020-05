Genova – Scende ancora il numero degli attualmente positivi in Liguria.

Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 68 unità arrivando a 4.791.

I pazienti seguiti in ospedale sono 522 pazienti (-21); di questi 41 sono seguiti in Terapia Intensiva (-1).

Calano i pazienti seguiti a domicilio, 61 in meno per un numero complessivo di 2.378 persone.

Cresce il numero dei positivi clinicamente guariti a casa, 1.891 (+14), i guariti non più positivi sono 2.716, 113 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati 50 i casi di nuovi contagi per un totale da inizio emergenza di 8.786.

Nell’ultima giornata sono stati 5 i decessi, che hanno fatto salire il numero complessivo delle vittime a 1.279.

Tamponi = 67.322 (+2.396)

Ospedalizzati:

Asl1 = 87 (7 UTI)

Asl2 = 82 (6 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 71 (7 UTI)

San Martino = 86 (11 UTI)

Galliera = 96

Evangelico = 18

Gaslini = 1

Asl4 = 38 (5 UTI)

Asl5 = 43 (5 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 680

SV = 844

GE = 3.007

SP = 253

non assegnati = 7

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.597

Asl1 = 123

Asl2 = 534

Asl3 = 394

Asl4 = 305

Asl5 = 241