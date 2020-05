Genova – L’11 maggio del 1990 usciva “Ligabue”, il primo disco omonimo di Luciano Ligabue.

Un album che ha segnato il panorama musicale italiano e che, traccia per traccia, ha dato il via alla straordinaria carriera del rocker emiliano.

Il disco, registrato nei quattro mesi precedenti a Milano, è stato prodotto da Angelo Carrara e al suo interno ha brani come Piccola Stella Senza Cielo, Sogni di R ‘n’ R e Balliamo Sul Mondo, che hanno da subito raccontato la cifra stilistica di Ligabue.

L’artista ha voluto ricordare i trent’anni dall’uscita e ringraziare i fan con un post su Facebook.

“Oggi ricorrenza importante – ha esordito il Liga – perché proprio oggi, trent’anni fa, usciva Ligabue. Per me non è solo un album o il primo album, è una porta che si è aperta impensabilmente trent’anni fa per permettermi di vivere questi trent’anni speciali, stupendi., per cui non posso che ringraziarvi veramente di cuore”.

Luciano ha poi continuato: “In questi giorni ovviamente l’emozione è tanta p impossibile non far venire a galla dei ricordi che popolano questi trent’anni. E’ per questo motivo che oggi vorrei soffiare su queste trenta candeline insieme a voi pe run compleanno che ha a che fare con un album ma anche con trent’anni meravigliosi. Grazie davvero tanto per avermeli permessi”.