Genova – Un impatto tremendo ed un botto che ha richiamato l’attenzione dei residenti che si sono affacciati alle finestre. Grave incidente stradale, poco dopo le 20, all’incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Da una prima ricostruzione sembra che un’ambulanza ed una vettura si siano scontrate per cause ancora da accertare e che l’ambulanza si sia ribaltata su un fianco.

A bordo c’era un ferito trasportato che sarebbe deceduto nell’impatto.

Due volontari del soccorso risultano feriti in modo non grave.

Sul posto è accorsa una seconda ambulanza in soccorso e le auto della polizia locale.

Da ricostruire il ruolo nella vicenda di un’auto che avrebbe urtato l’ambulanza proveniente da via Monticelli.

La polizia locale sta effettuando i rilievi e stabilirà l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

notizia in aggionamento