Genova – Nuovo ulteriore slittamento della riapertura del casello di Genova Est sull’autostrada A12 Genova Livorno, chiuso da venerdì notte. Automobilisti furiosi, sulle pagine social, per la nuova comunicazione di Autostrade per l?italia che sposta di 24 ore la riapertura del casello autostradale.

A seguito di un confronto tecnico, tenutosi nella serata odierna tra Autostrade per l’Italia e i tecnici dei MIT, si è deciso di posticipare alle ore 6.00 di martedì 26 maggio la riapertura della galleria Campursone II e, conseguentemente, della stazione di Genova est.

Tale decisione è stata assunta in quanto le attività di ispezione approfondita effettuate con l’ausilio di tecnologie avanzate (georadar, videoendoscopie, martinetti piatti e carotaggi) da parte degli ispettori del pool di società esterne composto dal Gruppo Lombardi, Rocksoil e SWS sono terminate nella giornata odierna.

Sono circa 100 i tecnici tra progettisti e squadre operative impegnati che stanno lavorando nella galleria con l’ausilio di piattaforme elevatrici, di un impianto di perforazione e di uno per iniezioni di un mix di calcestruzzo.

Ogni fase dell’attività di monitoraggio e ripristino è stata puntualmente condivisa con l’ufficio ispettivo territoriale del MIT.

Autostrade per l’Italia si scusa per i disagi generati agli automobilisti e alla cittadinanza ligure. Fino a martedì 26 alle ore 6.00 gli utenti potranno utilizzare la stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.