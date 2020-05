Genova – Nuove ripartenze in vista per la Liguria grazie alla nuova ordinanza.

Lo ha comunicato il presidente della Regione Giovanni Toti durante il consueto punto stampa alla Sala della Trasparenza.

Il nuovo documento permetterà la ripresa di alcune attività del territorio come centri estivi, autonoleggi, giostre, lunapark, centri sociali e attività per le guide turistiche.

Tra le nuove regole, da domani previsto il rientro a teatro per gli addetti ai lavori che potranno allestire e preparare la riapertura, prevista per il 15 giugno.

Riprenderà anche la formazione professionale con i tirocini curricolari e la formazione professionale.

Dal 1 giugno saranno riaperti i servizi per l’infanzia 0-3 anni e i centri estivi per gli adolescenti.

Intanto, ci si prepara alla riapertura delle spiagge.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha annunciato che da sabato sarà possibile ritornare al mare.

L’accesso sarà regolamentato tramite il numero chiuso con controlli per evitare gli assembramenti e per far rispettare il corretto distanziamento.