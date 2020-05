Genova – Ancora 24 ore di chiusura per il casello di Genova Est e raccordo tra la A12 Genova – Livorno e la A7 Genova Milano chiuso per almeno una settimana per i controlli nella galleria Rivarolo IIIA. Nuova giornata di caos sulla rete autostradale attorno a Genova per il quarto giorno consecutivo a causa degli interventi di Autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton) per il ripristino di strutture ammalorate e non più rispondenti agli standard di sicurezza.

Un guasto ad un macchinario ha fatto slittare l’apertura del Casello di Genova Est prevista per questa mattina mentre la necessità di compiere controlli approfonditi ha fatto scattare la chiusura del tratto autostradale di raccordo tra la A12 Genova Livorno e la A7 Genova Milano.

Durante la fase finale delle lavorazioni in corso nella galleria “Campursone II”, si è verificato un guasto improvviso a una pompa di iniezione dei materiali necessari per completare gli interventi di ripristino e riaprire al traffico la galleria e la stazione di Genova est. Appena constatata l’impossibilità di riparare localmente il mezzo, è stato immediatamente attivato il recupero di una pompa sostitutiva. Con l’arrivo del nuovo macchinario, verrà immediatamente ripreso il lavoro, così da poter riaprire al traffico la galleria e il casello di Genova est, entro le prossime 24 ore.

Nell’ambito del programma di ispezioni nei fornici, che si completerà nella prima metà di giugno, è stato chiuso, a partire da questa sera, il ramo di allacciamento A7/A12 per chi, provenendo da Milano, è diretto verso Livorno.

La chiusura consentirà di completare tutti gli approfondimenti tecnici previsti dai protocolli condivisi con il MIT. Durante le ispezioni verranno utilizzate tecnologie avanzate (georadar, videoendoscopie, martinetti piatti e carotaggi) da parte degli ispettori del pool di società esterne.

Per la durata della chiusura, attualmente stimata in una settimana, agli utenti che, lungo la A7, da Milano sono diretti sulla A12, si consiglia di proseguire sulla stessa A7 fino a Genova ovest, dove rientrare, seguendo le indicazioni per la A12.

Autostrade per l’Italia definirà nelle prossime ore ulteriori formule di agevolazione del pedaggio oltre a quelle già in essere, per gli utenti coinvolti dalle chiusure in corso per i controlli e le attività di ripristino avviate nelle gallerie della rete.