Genova – “Mi pare che continuino ad arrivare buone notizie, anche se ad alcuni non piacciono”.

E’ ottimista il nuovo commento alla situazione postato sulla sua pagina Facebook da Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova e in proma linea contro il coronavirus sin dal primo momento.

“Sembra abbastanza evidente ai più che ci sia una minor circolazione di SarsCoV-2 rispetto a qualche settimana fa. Prova ne è che i ricoveri ospedalieri e il numero di persone che rimangono a casa con sintomatologia compatibile con COVID è drasticamente diminuito.

Questo è quello che abbiamo osservato noi e che osservano anche i colleghi impegnati sul campo nelle altre regioni italiane. Sono le segnalazioni di quei medici sia ospedalieri che territoriali che hanno visto il virus in faccia e lo hanno affrontato. Sono questi medici che lo conoscono di più avendogli anche preso le misure e che andrebbero ascoltati maggiormente”.

“Altro dato molto importante – prosegue Bassetti – lo riportano i colleghi del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia dove è stata isolata una variante più buona, estremamente meno potente di Sars-CoV-2. Un pò come se fosse mutato in meglio: non più la bomba biologica di marzo e aprile che uccideva in pochi giorni, ma un virus meno devastante, meno aggressivo e meno letale”.

Questa osservazione, che andrà suffragata anche dagli altri straordinari laboratori di virologia presenti in Italia, secondo Bassetti: “conferma due osservazioni fatte dai medici che sono stati in prima linea fin dal principio: il virus ha perso numeri e forza.

Questo mi conforta molto, anche se le buone notizie sul COVID non sembrano essere sempre gradite”.