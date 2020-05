Genova – Verranno utilizzati anche i droni ed i cani per la ricerca dell’uomo di 49 anni, ex guardia giurata, scomparso misteriosamente da casa già da alcuni giorni e che si sarebbe allontanato volontariamente nella zona della ValBisagno.

L’auto è stata ritrovata in zona Ponte Carrega ed alcune frasi lasciate scritte stanno mettendo in ansia amici e parenti.

Le ricerche vanno avani da giorni con le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile e vengono perlustrati boschi, fortificazioni e anfratti di ogni genere.

Ora si pensa di far alzare in volo anche i droni che possono garantire una visuale molto più ampia e versatile.