Genova – E’ stato purtroppo ritrovato senza vita Andrea Calabrese, il 49enne disperso nelle alture della Valbisagno dallo scorso 24 maggio.

Il corpo dell’uomo, di cui non si avevano notizie da domenica scorsa, è stato ritrovato nella serata di ieri nei boschi di Sant’Eusebio.

Durante la fase di ricerca, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino hanno perlustrato la zona palmo a palmo, avvalendosi anche dell’aiuto dei droni, per poter trovare l’uomo che aveva lasciato l’auto parcheggiata in zona Ponte Carrega.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Visto il periodo difficile attraversato da Calabrese, non si esclude che l’uomo possa aver compiuto un gesto estremo.

Se venisse confermata l’ipotesi si tratterebbe dell’ennesimo caso di un gesto di disperazione come tanti altri che ogni giorno avvengono in Italia a causa di una crisi economica sempre più forte, la demolizione sistematica dei diritti dei lavoratori e la mancanza di sostegno alle famiglie in difficoltà in una fase molto critica per il nostro Paese.