Genova – Cinque decessi e diciassette nuovi casi in Liguria nel corso delle ultime 24 ore.

I dati diffusi da Alisa evidenziano una costante, seppur lenta, diminuzione dei numeri della pandemia da Coronavirus in regione.

I pazienti attualmente positivi sono 2.791, 28 in meno rispetto alla giornata precedente.

Calano anche i pazienti ricoverati in ospedale, 7 in meno rispetto alla giornata precedente per un totale di 175 ricoveri.

Di questi, 6 sono in Terapia Intensiva, con un calo di una unità.

Calano anche i pazienti seguiti a domicilio, 339, 25 in meno rispetto a ieri.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.277 (+4) mentre i guariti non più positivi sono 5.487 (+40).

I nuovi casi da inizio emergenza sono stati 17, per un totale di 9.749 casi totali da inizio emergenza.