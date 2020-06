Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco di Multedo questa mattina in via Lemerle, a Voltri, per lo sversamento chimico di acido cloridrico.

Un camion che si trovava a viaggiare lungo la strada ha perso una tanica di acido da 20 litri.

La tanica, nell’impatto con il terreno, si è rotta riversando l’acido a terra.

Sul posto sono intervenuti prontamente i pompieri che hanno arginato lo sversamento con materiale assorbente mentre dalla sede centrale è sopraggiunto il mezzo pattrezzato per gli interventi di tipo NBCR (Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radioattivo).

La tempestività e l’utilizzo di materiale assorbente ha evitato l’inquinamento delle fognature.