Riomaggiore (La Spezia) – E’ stato trasportato al San Martino di Genova elicottero l’operaio che quest’oggi è caduto da una scala battendo la testa.

L’uomo stava lavorando in un cantiere aperto per la realizzazione di un nuovo locale a Riomaggiore quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato dalla scala battendo la testa sul pavimento.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, constatata la gravità delle condizioni dell’operaio, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto d’urgenza in ospedale.