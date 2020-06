Vernazza – E’ scivolato cadendo in un dirupo di una decina di metri il turista di 59 anni morto ieri sera su uno dei sentieri delle Cinque Terre, nello spezzino.

L’uomo potrebbe essersi sporto per guardare alcune piante perdendo l’equilibrio cadendo per una decina di metri per poi battere violentemehte la testa a terra.

L’uomo ha perso i sensi subito mentre altre persone che si trovavano con lui davano l’allarme al 112 per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che si sono calati lungo il pendio trovando l’uomo ormai privo di vita.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in ambulanza in obitorio dove il medico legale accerterà le cause del decesso.